W 28. kolejce Premier League dojdzie do starcia Southampton FC i Brighton & Hove Albion. W barwach "Świętych" wystąpi polski obrońca Jan Bednarek, a w ekipie "Mew" z ławki rezerwowych do gry może wejść Jakub Moder. Trwa relacja z meczu.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cafe Futbol. Dariusz Skrzypczak: Moder nie był jeszcze przygotowany do transferu (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

28. kolejka Anglia - Premier League

2021-03-14 13:00 | Stadion: St. Mary's Stadium | Arbiter: Stuart Attwell Southampton FC Brighton & Hove Albion FC 1 2 DO PRZERWY 1-1 C. Adams 27' L. Dunk 16' L. Trossard 56'

Relacja nie odświeża się automatycznie. Proszę nacisnąć F5!



W barwach "Świętych" od pierwszej minuty wystąpił polski obrońca Jan Bednarek, a w ekipie "Mew" z ławki rezerwowych na wejście do gry gotowy był Jakub Moder.



Pierwszy kwadrans upłynął przy częstszych atakach Brighton, wielokrotnie stopował je skutecznymi interwencjami Jan Bednarek. W jednej z sytuacji Polak dwukrotnie zablokował Leandro Trossarda, który uderzał z wewnątrz pola karnego.

Reklama

Przewaga gości w końcu przełożyła się na ich gola. Po znakomitym rozegraniu rzutu rożnego, z dosyć daleka główkował Lewis Dunk, a futbolówka po koźle wpada do bramki gospodarzy.

Można się tylko domyślać, że to błąd w kryciu doprowadził do sytuacji, że strzelca bramki rosłego Dunka krył Bertrand, a nie dorównujący mu warunkami fizycznymi Bednarek czy Jannik Vestergaard.

W 27. minucie było już 1-1. Bramka pada po akcji przeprowadzonej górą. Wrzutka na lewą stronę pola karnego "Mew", podbicie głową Ryana Bertranda skierowało piłkę na prawą stronę pola karnego, gdzie niepilnowany Che Adams celnie uderzył.

Adams zdobył bramkę w trzecim meczu z rzędu. Dunk, który był bohaterem akcji bramkowej Brighton, w tej sytuacji spóźnił się i nie popisał w defensywie.



Brighton było groźniejsze pod koniec pierwszej części meczu. Prawa stopa Frasera Forstera pozostawiona na boisku przy sytuacji sam na sam z Pascalem Grossem przeważyła, że po pierwszej połowie było 1-1.

Koniec pierwszej połowy. Remis w "derbach południa".



Ruszyła druga połowa potyczki w ramach 28. kolejki Premier League.

52. minuta - Murawa jest szybsza, bardziej mokra niż w pierwszej połowie. Kilkakrotnie przyczyniło się to już do upadków piłkarzy.



54. minuta - Krótkie przyjęcie i wolej w wykonaniu Jamesa Warda-Prowse'a, ale nie zaskoczył bramkarza gości.



56. minuta - Trossard w końcu zrobił w każdym elemencie akcji, to co potrzeba. Nie wychodziło wcześniej, ale teraz dzięki przyspieszającemu podaniu Wellbecka, mógł uderzyć swobodnie ze środka pola karnego. Gol na 2-1 dla "Mew".

61. minuta. Ward-Prowse omal nie wykorzystał luki w murze postawionym przez graczy Brighton. Zaskakujące rozwiązanie nie przyniosło skutku.





1 2 Southampton FC Brighton & Hove Albion FC Sanchez Veltman White Dunk Burn Groß Lallana Bissouma Trossard Welbeck Maupay Forster Walker-Peters Bednarek Vestergaard Bertrand Armstrong Diallo Ward-Prowse Adams Tella Minamino SKŁADY Southampton FC Brighton & Hove Albion FC Fraser Forster Robert Lynch Sanchez Kyle Walker-Peters Joël Veltman Jan Bednarek Ben White Jannik Vestergaard 16′ 16′ Lewis Dunk Ryan Bertrand 46′ 46′ Dan Burn Stuart Armstrong Pascal Groß Ibrahima Diallo Adam Lallana James Ward-Prowse Yves Bissouma 27′ 27′ Che Adams 56′ 56′ Leandro Trossard 68′ 68′ Nathan Tella Danny Welbeck 65′ 65′ Takumi Minamino Neal Maupay REZERWOWI Alex McCarthy Jason Steele Kayne Ramsey Alexis Mac Allister Mohamed Salisu Abdul Karim Jakub Piotr Moder Jack Stephens Davy Pröpper 68′ 68′ Moussa Djenepo Steven Alzate Will Ferry Jose Izquierdo 65′ 65′ Nathan Redmond Alireza Jahan Bachsch Caleb Watts Percy Muzi Tau Dan Nlundulu 46′ 46′ Andi Avdi Zeqiri



MR