Heung-min Son i Harry Kane po raz kolejny współpracowali przy golu dla Tottenhamu. To już 29. raz, kiedy ta para miała udział przy bramce "Kogutów" w lidze. Lepsi są tylko Didier Drogba i Frank Lampard.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Ligi Angielskiej. Tottenham - Chelsea 1-1 (5-4 po karnych) - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Tottenham męczył się na Turf Moor. Aż przyszła 76. minuta. Erik Lamela dośrodkował z rzutu rożnego, Kane zgrał piłkę głową, a również głową do siatki wpakował ją Son.

Reklama

To trafienie dało trzy punkty "Kogutom" w spotkanku z Burnley. Przede wszystkim jednak po raz kolejny Anglik i Koreańczyk współpracowali przy golu w Premier League. Stało się to po raz 29. Tym samym samym zrównali się z duetami Manchesteru City (David Silva i Sergio Aguero) oraz Arsenalu (Robert Pires i Thierry Henry). W tej klasyfikacji lepsi są już tylko piłkarze Chelsea - Drogba i Lampard, którzy 36 razy mieli udział przy bramkach swojego zespołu w lidze. Biorąc pod uwagę, że to była dopiero szósta kolejka, to w tym sezonie możemy spodziewać się zmiany lidera.



"To jest świetne. Ja i Sonny od niedawna dobrze ze sobą współpracujemy i mam nadzieję, że to będzie trwać" - powiedział po meczu Kane.



"Myślę, że wynika to z faktu, że więcej się rozumiemy, kiedy cofam się, żeby mógł wybiec z tyłu. I to jest ta różnica. Ponadto mamy pewność siebie" - dodał.

Son w tym sezonie strzelił już osiem goli w Premie League, natomiast Kane miał udział w 13 bramkach dla Tottenhamu (pięć trafień i osiem asyst), co jest rekordem ligi po sześciu kolejkach.



"Ich wzajemne zrozumienie istnieje jeszcze od czasu pracy Mauricia (Pochettino, poprzedni menedżer "Kogutów" - przyp. red.). Nie chcę przypisywać zasług tylko sobie, dzielę się nimi z Mauriciem. Kane i Son grają ze sobą od dłuższego czasu, teraz jest może trochę inaczej, ponieważ Harry nie zawsze gra tylko jako typowa dziewiątka" - przyznał Jose Mourinho, szkoleniowiec Tottenhamu.



"To, co mnie najbardziej cieszy w związku z nimi, to fakt, że nie tylko są czołowymi graczami, ale też przyjaciółmi, nie ma między nimi zazdrości, obaj grają dla drużyny" - dodał. Zdjęcie Heung-min Son i Harry Kane, czyli najlepszy duet w Premie League w tym momencie /Getty Images

Najlepsze pary w historii Premier League:

36 - Didier Drogba i Frank Lampard (Chelsea)



29 - Harry Kane i Heung-min Son (Tottenham)



29 - David Silva i Sergio Aguero (Manchester City)



29 - Robert Pires i Thierry Henry (Arsenal)



27 - Darren Anderton i Teddy Sheringham (Tottenham)