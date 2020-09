W sobotę 12 września startują najstarsze rozgrywki ligowe świata - liga angielska. Walka o prymat w ojczyźnie futbolu od 1992 roku toczy się w ramach Premier League, pierwszy raz o tytuł grano jeszcze w XIX wieku - w roku 1888. Rozgrywki w sezonie 2020/21 będą inne niż wszystkie poprzednie. Zapraszamy na trzecią część przeglądu sytuacji klubów, autorstwa Macieja Słomińskiego.

Southampton

Po najwyższej domowej porażce w historii Premier League (0-9 z Leicester) austriacki manager "Świętych" Ralph Hasenhüttl chciał rezygnować. Do rana trwało przekonywanie go do zmiany decyzji, SMS z poparciem przysłał sam Sir Alex Ferguson. Pod koniec sezonu Austriak, z przeszłością w RB Lipsk, często porównywany do Jurgena Kloppa, podpisał nowy, czteroletni kontrakt. By zająć miejsce w górnej połowie tabeli Southampton musi poprawić zwłaszcza formę u siebie, pod tym względem gorsza była tylko zdegradowana drużyna Norwich. Z kolei na wyjazdach lepsze od "Świętych" były tylko Liverpool i Man City.

Transfery: Duński pomocnik Pierre-Emile Hojbjerg poszedł za 15 milionów funtów do Tottenhamu. Stamtąd za 12 milionów przyszedł Kyle Walker-Peters.

Polski akcent: Jan Bednarek ma pewne miejsce w defensywie "Świętych", gra z numerem 35 na plecach, tym samym, z którym grał w Lechu Poznań. Od tego sezonu w bramce "Kolejorza" stoi starszy brat Jana, Filip. Zgadnijcie, z jakim numerem?



Typ Interii: 13. miejsce.