W sobotę 12 września startują najstarsze rozgrywki ligowe świata - liga angielska. Walka o prymat w ojczyźnie futbolu od 1992 roku toczy się w ramach Premier League, pierwszy raz o tytuł grano jeszcze w XIX wieku - w roku 1888. Rozgrywki w sezonie 2020/21 będą inne niż wszystkie poprzednie. Zapraszamy na trzecią część przeglądu sytuacji klubów, autorstwa Macieja Słomińskiego.

Liverpool

"Nic dwa razy się nie zdarza" pisała noblistka, ale to nie było o futbolu. Liverpool dominował w angielskiej i europejskiej piłce w latach 70. i 80. XX wieku i teraz znów tak może się stać. W latach 1976-90 puchar za zdobycie mistrzostwa kraju nigdy nie opuścił Anfield na dłużej niż jeden sezon. Potem coś się zacięło, ale tym razem na tytuł fani "The Reds" nie będą czekać przez kolejne 30 lat. Naszym zdaniem drużyna Jurgena Kloppa ma wszelkie dane, by obronić tytuł, chociaż sam Niemiec sześć po zakończeniu rozgrywek rozwiał wątpliwości: - Nie będziemy niczego bronić. Będziemy atakować!

Kolejne mistrzostwo będzie dwudziestym dla klubu z Anfield. Jest o co się bić, ledwie o jeden więcej mają odwieczni rywale z Manchesteru United. Ciężko będzie powtórzyć tak perfekcyjny sezon, gdy od rywali większym zagrożeniem dla Liverpoolu była pandemia koronawirusa. W chwili przerwania rozgrywek przewaga nad Manchesterem City wynosiła 25 punktów, ale przez moment była mowa o anulowaniu całego sezonu. Rozgrywki udało się dokończyć, a różnica na mecie wyniosła ostatecznie 18 oczek.

Zdjęcie Piłkarze Liverpoolu /AFP



Transfery: "Don’t fix if it ain’t broken" mawia się na Wyspach Brytyjskich, co w wolnym tłumaczeniu znaczy: "Lepsze jest wrogiem dobrego". Po tak fenomenalnym sezonie i zapewnieniu sobie mistrzostwa na siedem kolejek przed końcem ligi, ciężko coś zmieniać w drużynie Kloppa. Jedynym nowym nabytkiem jest na razie grecki lewy obrońca Kostas Tsimikas, który przyszedł z Olympiakosu Pireus za blisko 12 milionów funtów. Mówi się o przybyciu Thiago Alcantary z Bayernu Monachium. Hiszpan miałby zastąpić Georginio Wijnalduma, którego do Barcelony chce sprowadzić jego rodak, Ronald Koeman.

Polski akcent: Gdy do Feyenoordu Rotterdam wyjeżdżał Jerzy Dudek, trener Bogusław Kaczmarek stał za bramką i podpowiadał mu niderlandzkie komendy bramkarskie. Na Anfield nic takiego nie miało miejsca. Dudek zapisał się na zawsze w historii Liverpoolu podczas pamiętnego finału Ligi Mistrzów w Stambule, gdy Anglicy w rzutach karnych pokonali AC Milan, mimo że przegrywali 0-3 po pierwszej połowie. Parada naszego bramkarza po strzale Andrija Szewczenki była jedną z najbardziej efektownych w historii rozgrywek pucharowych i futbolu w ogóle.

Typ Interii: 1 miejsce.

Manchester City

W czasie czteroletniej kadencji Pepa Guardioli, Manchesterowi City nie udało się ani razu przejść ćwierćfinałów Champions League, a po to został przecież zatrudniony przez szejków - by dominować na starym kontynencie. Dopiero odwołanie do CAS (Sportowy Trybunał Arbitrażowy) sprawiło, że City w rozpoczynającym się sezonie w ogóle może zagrać w europejskich rozgrywkach. Pierwotnie klub dostał dwuletnią karę, za złamanie zasad tzw. "Finansowego Fair Play", ostatecznie udało się ją zawiesić. Mimo kiepskiej ostatnio prasy i formy, City wciąż ma w swych szeregach Kevina de Bruyne, najlepszego według kolegów z boiska piłkarza poprzedniego sezonu ( więcej TUTAJ! ), Raheema Sterlinga i Sergio Aguero.

Zdjęcie Piłkarze Manchesteru City / AFP

Transfery: 41 milionów funtów za obrońcę Nathana Ake (łudząco podobny do Ruuda Gullita) z Bournemouth i 24 miliony za skrzydłowego Ferrana Torresa z Valencii. Czy te ruchy zapełnią lukę po odejścia Leroya Sane do Bayernu i przede wszystkim Davida Silvy do Realu Sociedad? Tego ostatniego najlepiej zastąpi cudowne dziecko angielskiej piłki, Phil Foden, nazywany "Iniestą ze Stockport". Na marginesie - następcy Vincenta Kompany’ego, który odszedł rok temu, nie udało się znaleźć do dziś.

Polski akcent: Po brązowych mistrzostwach w RFN w 1974 Kazimierza Deynę chciał mieć sam Real Madryt. Wysłał nawet białą koszulkę do Warszawy (trwają spory czy z numerem 10 czy 14), ale nic z tego nie wyszło, ponieważ Deyna formalnie był podoficerem Ludowego Wojska Polskiego. Cztery lata później genialny pomocnik wylądował przy Maine Road - tam wówczas grał Manchester City. Nie ten klub i nie ta liga - tak podsumowano pobyt Kazimierza Deyny na wyspach. Liczb tragicznych nie miał - przez półtora roku "Kaka" w 38 ligowych spotkaniach strzelił 13, często nietuzinkowych goli.

Typ Interii: 2 miejsce.

Manchester United

Od kiedy w 2013 roku menedżerem "Czerwonych Diabłów" przestał być Sir Alex Ferguson, United za każdym razem finiszowali w lidze za Manchesterem City. Jakim cudem udało się w poprzednich rozgrywkach stanąć na podium, zbierając ledwie 66 punktów, gdy w październiku United zajmowali 14 miejsce w tabeli? Ktoś tu musiał zaprzedać duszę, nomen omen, diabłu. Ostatnie tygodnie są dla Man United zwariowane. Kapitan drużyny Harry Maguire wylądował w greckim więzieniu (dobrze, że nie tureckim) po tym jak zachowywał się jak typowy Anglik za granicą. Paul Pogba ma koronawirusa. Są też dobre wiadomości. Portugalczyk Bruno Fernandes zaliczył dobre wejście do Premier League - w 14 meczach zdobył osiem goli i miał siedem asyst, a Marcus Rashford dostał nagrodę za wkład w walkę z ubóstwem dzieci w Wielkiej Brytanii w trakcie pandemii COVID-19.

Zdjęcie Marcus Rashford / AFP

Transfery: Z Ajaksu Amsterdam przyszedł Donny van de Beek. Jego dziewczyna pogratulowała mu w mediach społecznościowych, tak jakby nie mogła tego zrobić prywatnie. Ta niewiasta to Estelle Bergkamp, najstarsza córka Dennisa.

Polski akcent: Tomasz Kuszczak został już wymieniony przy okazji Brighton and Hove Albion więc teraz pora na kibica. Fanów "Czerwonych Diabłów" w naszym kraju nie brakuje, wciąż pamiętają złotą erę Sir Aleksa. Tak o swojej relacji z United mówił dziennikarz muzyczny, Hirek Wrona: - Jeśli komuś kibicuję, to do końca życia. Jeśli mam jakieś sympatie - sportowe czy muzyczne - to jest to miłość bezgraniczna, bezkrytyczna. Tak jak z miłością do kobiety.

Typ Interii: 4 miejsce.

Newcastle

Nic się ostatnio nie może udać w Newcastle. Latem klub mieli przejąć Saudyjczycy o mętnej proweniencji, ale nawet to się nie udało. Zastrzeżenia zgłaszała m.in. Amnesty International, ale tak naprawdę poszło o kasę. Katarska stacja BeIN Sport, która posiada prawa do transmisji Premier League złożyła zażalenie, że firma mająca przejąć Newcastle jest związana z wysyłaniem pirackiego sygnału z meczów w ojczyźnie futbolu. Już 13 lat trwa kadencja Mike’a Ashleya, którego kibice "Srok" nie znoszą od lat co najmniej dwunastu. A przecież to miejsce wydało na świata Alana Shearera i Paula Gascoigne. 52-tysięczny St James’ Park zawsze bez trudu zapełniał się, ale gdy jeszcze widzowie mogli przychodzić na stadiony Ashley musiał rozdać dzieciom szkolnym 10 tysięcy darmowych biletów, aby obiekt przyzwoicie wyglądał podczas transmisji. Dobrą minę do przeciętnej gry stara się robić manager Steve Bruce, który jest wyraźnie szkoleniowcem starej szkoły. Tak starej, że w czasie pandemii COVID-19 nie porzucił zwyczajowego uścisku dłoni z trenerem rywali przed pierwszym gwizdkiem.

Zdjęcie Newcastle United / AFP

Transfery: "Sroki" zasilili dwaj piłkarze, którzy grali w poprzednim sezonie dla spadkowiczów z Premier League - lewy obrońca Jamal Lewis z Norwich kosztował 15 milionów funtów, a Callum Wilson z Bournemouth 20 milionów. Chcesz grać jak spadkowicz to kupuj spadkowiczów? Naszym zdaniem Newcastle jednak zostaną w lidze.

Polski akcent: Zagorzałym fanem Newcastle jest były pomocnik Artki Gdynia, Michał Nalepa, który w 2019 roku powiedział w jednym z wywiadów: - Myślę jednak, że gdybym znalazł się w zespole Premier League, walczącym o uniknięcie spadku i odpowiednio przepracowałbym okres przygotowawczy, poradziłbym sobie. Nie byłbym gwiazdą, ale dawałbym radę.

Na razie Nalepa wylądował w drugiej lidze tureckiej.

Typ Interii: 15 miejsce.

Sheffield United

Rok temu nikt nie dawał "Szablom" szans na utrzymanie, a oni zajęli wysokie dziewiąte miejsce, przez dłuższą chwilę posiadając realne szanse na grę w europejskich pucharach. Ponoć dla beniaminka najgorszy jest drugi sezon, gdy opada entuzjazm związany z awansem. Nie sądzę, żeby ta reguła miała dotyczyć Sheffield United. Nie pytajcie proszę o to managera Chrisa Wildera, to temat którego wyjątkowo nie lubi. Faktem jest, że teraz rywale będą lepiej przygotowani na energetyczny styl jego drużyny. Z drugiej strony gracze ze "Steel City" będą lepiej przygotowani niż rok temu, gdy mało kto z nich posiadał doświadczenie w Premier League. Nie jest to drużyna grająca pięknie, grająca trzema środkowymi obrońcami, stawiająca na defensywę. United wejdą na wyższy poziom jeśli staną się skuteczniejsi w działaniach ofensywnych. Dwóch najskuteczniejszych zawodników zdobyło w poprzednim sezonie po sześć goli.

Zdjęcie Piłkarze Sheffield United / AFP

Transfery: 22-letni bramkarz Aaron Ramsdale przyszedł ze zdegradowanego Bournemouth. Tylko dwóch bramkarzy obroniło w poprzednich rozgrywkach więcej strzałów. W bramce "Szabel" nie będzie miał aż tyle roboty. Tylko oba kluby z Manchesteru i Liverpool straciły mniej goli w poprzednich rozgrywkach

Polski akcent: Tuż po wspaniałych dla Polaków mistrzostwach świata roku 1974 do Polski na serię meczów towarzyskich i naukę (?) przyjechała ekstraklasowa drużyna Sheffield United. "Szable" zremisowały m.in. bezbramkowo z II-ligową Lechią w Gdańsku w obecności 10 tysięcy widzów. Goście zjawili się w najsilniejszym składzie z reprezentantem Anglii, Tonym Currie, który grał nawet w słynnym meczu na Wembley w 1973 roku.

Typ Interii: 10 miejsce.