W sobotę 12 września startują najstarsze rozgrywki ligowe świata - liga angielska. Walka o prymat w ojczyźnie futbolu od 1992 roku toczy się w ramach Premier League, pierwszy raz o tytuł grano jeszcze w XIX wieku - w roku 1888. Rozgrywki w sezonie 2020/21 będą inne niż wszystkie poprzednie. Zapraszamy na pierwszą część przeglądu sytuacji klubów, autorstwa Macieja Słomińskiego.

Do początku października mecze będą rozgrywane bez publiczności, potem - jeśli wszystko dobrze pójdzie - stadiony zapełnią się w trzeciej części. Wciąż będą obowiązywać antywirusowe obostrzenia, zabronione na przykład będą chóralne śpiewy. To prawdziwa tragedia, bo przecież futbol został wymyślony jako rozrywka dla klasy robotniczej - tradycyjna pora rozgrywania meczów to godzina 15 w sobotę, tak by kibice po skróconej weekendowej szychcie mogli zdążyć z fabryk na pierwszy gwizdek.

Legendarny menedżer Celticu Glasgow Jock Stein miał rzec: "Football without fans is nothing" - “Futbol bez kibiców jest niczym".

Coś w tym jest, mecze bez kibiców są dziwne, jednak lepsze takie niż żadne, musimy się nauczyć z tym żyć.

Oddajemy w wasze ręce zapowiedź sezonu Premier League, będziemy ją publikować w częściach, gdyż w ojczyźnie futbolu tyle się dzieje, że jeden artykuł, nawet w internecie by tego nie pomieścił.

Arsenal

Czy tego oczekiwali kibice "Kanonierów", wieszając we wszystkich zakątkach świata, łącznie z Pucharem Świata w skokach narciarskich z Zakopanem, prześcieradła z napisem "Wenger out"? Dwa sezony po zwolnieniu francuskiego menedżera zakończyły się finiszem na kolejno piątym i ósmym miejscu w lidze. Co, by nie mówić o 22-letniej (!) kadencji Wengera najniższy finisz to szósta pozycja w jego ostatnim sezonie 2017/18. Tyle dobrze, że ostatnie rozgrywki zostały okraszone triumfem w FA Cup, pod wodzą Mikela Artety, byłego zawodnika "Gunners" oraz asystenta Pepa Guardioli w Manchesterze City.

Arsene Wenger miał imię posiadające wspólny człon z "Arsenal", Arteta odpowiednie nazwisko. Może tu leży klucz do sukcesu? Sezon "Invincibles", 2003/04 w którym "Kanonierzy" byli niepokonani przez całe rozgrywki wydaje się być lata świetlne temu, ale wydaje się, że właściwy człowiek na trenerskim stołku jest w stanie poprowadzić klub we właściwym kierunku.

Transfery: Ważne będzie jak wkomponuje się w drużynę Willian, który przez poprzednich siedem lat z wielkim powodzeniem występował w Chelsea. Brazylijczyk jest rówieśnikiem dotychczasowego reżysera gry Arsenalu - Mesuta Oezila, który wydaje się być już zgrana kartą. - To piłkarz, który zrobi różnicę - powiedział Mikel Arteta o Willianie dla arsenal.com.

Polski akcent: W Arsenalu przez cztery sezony wspólnie występowali polscy bramkarze Łukasz Fabiański i Wojciech Szczęsny. O wiele częściej grał młodszy o pięć lat Szczęsny, którego kariera w Londynie załamała się, gdy Wenger złapał go pod prysznicem na paleniu papierosów. Obu polskim golkiperom odejście z Arsenalu wyszło na zdrowie, dziś rywalizują o miejsce w bramce biało-czerwonej kadry.

Typ Interii: 6. miejsce (niestety, jedna pozycja za Tottenhamem).