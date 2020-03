Dele Alli i Kyle Walker, członkowie piłkarskiej kadry Anglii, balowali przez dwie noce w jednym z popularnych klubów. To dzisiaj jedno z bardziej sensacyjnych doniesień angielskich mediów. Zawodników czekają zapewne surowe sankcje dyscyplinarne.

O sprawie jako pierwszy poinformował "The Sun". Dele Alli, znany ze skłonności do niesubordynacji piłkarz Tottenhamu, imprezował przez dwie doby w ekskluzywnym klubie na terenie Londynu - wraz ze swoją dziewczyną i grupą znajomych. Wśród nich był inny reprezentant Anglii, Kyle Walker, na co dzień zawodnik Manchesteru City.

Rozgrywki Premier League zostały zawieszone co najmniej do 30 kwietnia. W Anglii koronawirus rozprzestrzenia się z coraz większa dynamiką. Premier Boris Johnson zapowiedział, że za dwa tygodnie sytuacja może być równie dramatyczna jak obecnie we Włoszech. Szefowie klubów piłkarskich nakazali zawodnikom najwyższe środki ostrożności, na czele z nieopuszczaniem bez konieczności miejsca zamieszkania,

Obaj piłkarze zostali przyłapani w loży VIP przez jednego z fotoreporterów. Bawili się w najlepsze, zamawiając kolejne drinki do wczesnych godzin rannych. Istnieje zatem niezbity dowód rzeczowy ich nieodpowiedzialnego wybryku. Należy się spodziewać, że w najbliższych dniach zostaną przykładnie ukarani przez swoich pracodawców

Do skandalicznego występku doszło dzień po tym, jak selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Anglii, Gareth Southgate, opublikował list , w którym zwraca się do swoich rodaków z odezwą o odpowiedzialność, determinację i konsekwencję w walce z pandemią koronawirusa.

UKi

