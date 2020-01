Sheffield United przegrał na własnym stadionie z Manchesterem City 0-1 w meczu 24. kolejki Premier League. Goście mogli zwyciężyć wyżej, ale nie wykorzystali nawet rzutu karnego.

24. kolejka Anglia - Premier League

2020-01-21 20:30 | Stadion: Bramall Lane | Widzów: 31285 | Arbiter: L. Mason Sheffield United FC Manchester City 0 1 DO PRZERWY 0-0 S. Aguero 73'

W zespole Josepa Guardioli po raz pierwszy od sierpnia zagrał Aymeric Laporte. Francuski obrońca nie grał przez 143 dni. Laporte wytrzymał do 78. minuty, kiedy zmienił go Eric Garcia.

"Obywatele" mogli po pierwszej połowie prowadzić 2-0. Świetnie jednak bronił Dean Henderson. W 19. minucie bramkarz gospodarzy obronił uderzenie z kilku metrów Raheema Sterlinga.

Z kolei w 36. minucie Henderson odbił piłkę po strzale Gabriela Jesusa z rzutu karnego. Inna sprawa, że podczas interwencji bramkarz Sheffield United nie miał kontaktu z linią końcową. Brazylijczyk zmarnował już trzecią z pięciu "jedenastek" wykonywanych w Premier League. Nikt nie jest od niego gorszy z piłkarzy, którzy strzelali karne pięć razy (na tym samym "poziomie" są Stewart Downing i El Hadji Diouf).

Beniaminek Premier League miał świetną okazję na wyjście na prowadzenie w 72. minucie. Z lewej strony dogrywał Enda Stevens, a próbujący zagrać piłkę na wślizgu Oliver McBurnie nie trafił w światło bramki.

Minutę później zrobiło się 1-0, ale dla mistrzów Anglii. Kevin de Bruyne zagrał na "nos" do Sergia Aguero, któremu wystarczyło tylko dołożyć nogę z i z kilku metrów posłać piłkę do siatki. Belg zanotował już 18. asystę we wszystkich rozgrywkach i 16. w Premier League. De Bruyne został pierwszym zawodnikiem, który w rozgrywkach PL miał więcej niż 15 ostatnich podań w trzech różnych sezonach.

0 1 Sheffield United Manchester City Ederson Laporte Otamendi Walker Zinczenko De Bruyne Fernandinho Hernández Mahrez Jesus Sterling Henderson Baldock Basham Egan O'Connell Stevens Beszić Fleck Norwood Sharp McBurnie SKŁADY Sheffield United Manchester City Dean Henderson . Ederson George Baldock 78′ 78′ Aymeric Laporte 78′ 78′ Chris Basham Nicolas Otamendi John Egan Kyle Walker Jack O'Connell Ołeksandr Zinczenko Enda Stevens Kevin De Bruyne 13′ 13′ 78′ 78′ Muhamed Beszić 45′ 45′ . Fernandinho 43′ 43′ John Fleck 53′ 53′ Rodrigo Hernández Cascante 24′ 24′ Oliver Norwood Riyad Mahrez 59′ 59′ Billy Sharp 36′ (k.) 36′ (k.) 67′ 67′ Gabriel Jesus 84′ 84′ Oliver McBurnie 90′ 90′ Raheem Sterling REZERWOWI Michael Verrips Claudio Andres Bravo Munoz Kieron Freeman Joao Cancelo Phil Jagielka 78′ 78′ Eric García Martret 78′ 78′ John Lundstram Philip Foden Ben Osborn Ilkay Guendogan 59′ 59′ Lys Mousset 90′ 90′ Bernardo Silva 78′ 78′ Callum Robinson 67′ 67′ 73′ 73′ 83′ 83′ Sergio Aguero

STATYSTYKI Sheffield United Manchester City 0 1 Posiadanie piłki 37% 63% Strzały 4 14 Strzały na bramkę 2 5 Rzuty rożne 5 13 Faule 11 13 Spalone 4 1