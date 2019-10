W meczu zamykającym dziewiątą kolejkę Premier League, Sheffield United niespodziewanie pokonało Arsenal 1-0. Strzelcem jedynej bramki został Lys Mousset.

Gospodarze wyszli na zasłużone prowadzenie po upływie 30 minut gry. Po rzucie rożnym piłkę zgrał głową Jack O'Connell, a do siatki wpakował ją z najbliższej odległości Mousset.

Pięć minut później "Kanonierzy" mogli mieć jedenastkę, po tym jak Bukayo Saka upadł w polu karnym rywala. Sędzia nie dopatrzył się jednak przewinienia.

Tuż przed przerwą Granit Xhaka huknął z daleka z woleja, zmuszając bezrobotnego do tej pory Deana Hendersona do widowiskowej interwencji. Piłkarze Sheffield zeszli więc do szatni ze skromnym prowadzeniem.

Po zmianie stron wynik mógł podwyższyć John Fleck, lecz jego strzał sprzed "szesnastki" powędrował w boczną siatkę bramki strzeżonej przez Bernda Leno.



Dzięki zaskakującej wygranej ekipa Sheffield awansowała, z 12 punktami na koncie, na 12. miejsce w tabeli. Arsenal (15 pkt.) jest piąty.



