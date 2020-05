Wyścig o tytuł piłkarskiego mistrza Anglii może znaleźć swoją metę… w dalekiej Australii. O zaskakującym pomyśle donosi „The Sun”. Areną finałowych kolejek miałoby zostać Perth.

Operacja ma być zakrojona na szeroką skalę, bowiem do rozegrania pozostało jeszcze blisko 100 ligowych potyczek. Jeśli zamysł doczeka się realizacji, mecze będą rozgrywane na czterech stadionach. Ich pojemność liczy od 16000 do 65000 miejsc.

Perth to czwarte miasto Australii pod względem wielkości. Położone jest na południowo-zachodnich krańcach kontynentu. Liczy ponad dwa miliony mieszkańców. Dlaczego uważane jest za idealne miejsce do awaryjnego dokończenia sezonu? Uchodzi za najbardziej odosobnioną metropolię świata. Odległość do najbliższego dużego miasta, którym jest Adelajda, wynosi niemal 3000 kilometrów.

Na pomysł sprowadzenia piłkarzy Premier League do Australii wpadł Gary Williams, agent urodzony w Wielkiej Brytanii.

- W ostatnich dziesięciu dniach mieliśmy tylko cztery nowe przypadki choroby - mówi w rozmowie z "The Sun". - Wszyscy są tutaj bezpieczni. Siedzimy w grupach po 10 osób, możemy spacerować, plaże są otwarte. Urzędnicy państwowi także są entuzjastycznie nastawieni do mojego pomysłu. Zaplanowane są kolejne rozmowy