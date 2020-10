Sebastian Walukiewicz niedawno debiutował w reprezentacji Polski, a niedługo może zostać bohaterem głośnego transferu. 20-letniemu obrońcy przyglądają się największe angielskie kluby.

Na razie kariera Walukiewicza rozwija się wprost modelowo. W wieku 18 lat był podstawowym obrońcą Pogoni Szczecin, imponując dojrzałością swojej gry, a także eleganckim rozegraniem piłki przez środkowego obrońcę.

Włoskie Cagliari bardzo szybko zdecydowało się wyłożyć za nastolatka 4 mln euro i dziś na pewno nie żałuje swojej decyzji. Walukiewicz po krótkim okresie adaptacji wywalczył sobie miejsce w wyjściowej jedenastce i dziś gra u boku samego Diego Godina, wieloletniego piłkarza Atletico Madryt, a później Interu Mediolan.



Co więcej, w październiku 20-latek doczekał debiutu w reprezentacji Polski, grając w towarzyskim meczu z Finlandią, a później przeciwko Włochom w Lidze Narodów.



Według "90min.com" pod wrażeniem rozwoju Polaka są skauci Manchesteru United i Chelsea FC, którzy bacznie obserwują jego sytuację.



Dobra postawa przyciąga także uwagę wielu innych europejskich klubów, ale wyciągnięcie Walukiewicza z Cagliari w obecnej chwili będzie wiązało się naprawdę ze sporym wydatkiem. Kontrakt Polaka obowiązuje do końca czerwca 2023 roku, dodatkowo zawierając opcję przedłużenia o kolejny rok.



Przypomnijmy, że rekord transferowy polskiego zawodnika należy do Krzysztofa Piątka, który w styczniu 2019 roku został kupiony przez AC Milan za 35 mln euro.





