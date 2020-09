Premier League. Scott Parker na trzy kolejne lata z Fulham

Scott Parker zostanie do 2023 roku trenerem piłkarzy Fulham - poinformował angielski klub. Brytyjczyk przedłużył kontrakt o trzy lata, a londyński zespół prowadzi od lutego 2019. Zajął wówczas miejsce Claudio Ranieriego.

W pierwszym pełnym sezonie spędzonym na ławce trenerskiej Parker, były pomocnik, wprowadził drużynę znowu do Premier League.

"Jestem bardzo zadowolony, że moja ciężka praca została doceniona. Nie tylko moja, ale całego sztabu oraz piłkarzy. Jestem dumny z tego, że udało nam się zrealizować cel, jakim był awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Przed nami jednak jeszcze wiele pracy i każdego dnia będziemy się starać o to, by się poprawiać" - powiedział 39-letni szkoleniowiec, niegdyś reprezentant Anglii.

Fulham w pierwszej kolejce nowego sezonu zagra z Arsenalem Londyn. Mecz zaplanowany jest na 12 września.

