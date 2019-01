Premier League. Sarri: Morata powiedział, że chce odejść z Chelsea

Wszystko wskazuje na to, że nieudana przygoda Alvaro Moraty z Chelsea FC wkrótce dobiegnie końca. - Miesiąc temu zakomunikował nam, że chce odejść z Chelsea - przyznał szkoleniowiec "The Blues" Maurizio Sarri.

- Morata to dobry piłkarz, ma odpowiednie umiejętności, by grać w moim zespole. Miesiąc temu zakomunikował nam jednak, że chce odejść z Chelsea. Pasuje do mojej drużyny pod względem techniki i przygotowania fizycznego, ale teraz - z psychicznego punktu widzenia - trudno mu dawać z siebie sto procent - powiedział w rozmowie z "The Daily Telegraph" trener londyńskiego zespołu Maurizio Sarri.

Odejście Moraty wydaje się już przesądzone, czego dobitnym dowodem było sprowadzenie Gonzalo Higuaina. W sytuacji, gdy w klubie wciąż jest jeszcze Olivier Giroud, wydaje się oczywiste, ze nie ma w nim miejsca dla trzeciego napastnika światowego formatu.

Błyszczący w Realu Madryt i Juventusie Turyn zawodnik nie mógł wywalczyć miejsca w podstawowym składzie "Królewskich", dlatego w lipcu 2017 roku zdecydował się na transfer do Chelsea. Przygoda Hiszpana z "The Blues" okazała się jednak kompletnym niewypałem. Przez półtorej roku Morata zdobył zaledwie 24 bramki w 72 występach.



W obecnym sezonie 26-letni napastnik zdobył pięć bramek w ligowych rozgrywkach, do czego dorzucił po dwa trafienia w Lidze Europy oraz Pucharze Anglii. Angielskie media spekulują, że wkrótce Morata może trafić do Atletico Madryt, w którego juniorskich drużynach występował w przeszłości.

