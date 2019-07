Premier League. Saliba piłkarzem Arsenalu, ale zostaje w Saint-Etienne

Arsenal Londyn pozyskał z Saint-Etienne 18-letniego francuskiego obrońcę Williama Salibę, ale na ten sezon wypożyczył go z powrotem do francuskiego klubu. Według mediów suma transferu utalentowanego piłkarza wynosi od 30 do 34 milionów euro.

Sprowadzeniem Saliby było zainteresowanych kilka znanych europejskich klubów. Wśród nich, jak informują media, m.in. Tottenham Hotspur.

Utalentowany Francuz podpisał pięcioletni kontrakt, ale ten sezon spędzi jeszcze na wypożyczeniu w swoich dotychczasowym zespole.

- Jesteśmy zachwyceni, że William dołączył do nas, ponieważ chciało go kilka dużych klubów. W nowym sezonie pozostanie we Francji, aby zdobyć więcej doświadczenia i czekamy na niego w naszej ekipie - powiedział trener Arsenalu Unai Emery.

Arsenal nie podał szczegółów finansowych transferu. Światowe agencje podają różne kwoty - od 30 do nawet 34 milionów euro, co byłoby rekordem Saint-Etienne.

Saliba z powodu kontuzji nie mógł wystąpić w mistrzostwach świata do lat 20, które odbyły się w maju i czerwcu w Polsce.

Wcześniej w czwartek Arsenal poinformował o wypożyczeniu z Realu Madryt hiszpańskiego pomocnika Daniego Ceballosa, tegorocznego mistrza Europy do lat 21.

Ceballos trafił do Realu Madryt w 2017 roku z Betisu Sewilla. W barwach "Królewskich" zaliczył we wszystkich rozgrywkach 56 meczów i strzelił pięć goli.

W 2017 roku podczas rozgrywanych w Polsce mistrzostw Europy do lat 21 został uznany za najlepszego piłkarza turnieju. Jego drużyna zdobył wówczas srebrny medal. Natomiast w tym roku świętował w Hiszpanią triumf w tej imprezie, która odbyła się we Włoszech i San Marino. Wyróżnił się m.in. w grupowym meczu z Polską (5-0) - zdobył jedną z bramek.

Ceballos występuje już także w seniorskiej reprezentacji Hiszpanii - rozegrał dotychczas sześć meczów i strzelił jednego gola.