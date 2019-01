W Kairze zostanie otwarte muzeum poświęcone Mohamedowi Salahowi, piłkarzowi Liverpoolu FC - donosi brytyjskie "The Sun".

Według informacji angielskiej gazety, o planach utworzenia muzeum poinformował Ashraf Sobhy, egipski minister sportu. W ten sposób egipski rząd chce odwdzięczyć się piłkarzowi za dumę, którą wzbudza wśród swoich rodaków, a także uhonorować jego osiągnięcia.



Salah w 2018 roku został wybrany najlepszym afrykańskim piłkarzem. Ze swoim klubem doszedł do finału Ligi Mistrzów, z 32 bramkami został też królem strzelców Premier League.



W trwającym sezonie Liverpool wyraźnie prowadzi w ligowych rozgrywkach. Salah ma na koncie już 14 ligowych trafień, do których dorzucił trzy gole w Lidze Mistrzów.



W przeszłości najbardziej znany egipski piłkarz był także zawodnikiem AS Roma, Chelsea, AC Fiorentina, FC Basel oraz Arab CSC.

