Bramkarz Aaron Ramsdale, rywal Artura Boruca w walce o miejsce w składzie drużyny piłkarskiej Bournemouth, został zainfekowany koronawirusem – poinformowały angielskie media.

Klub Premier League już w niedzielę ujawnił, że jeden z zawodników miał pozytywny wynik w drugiej serii testów, ale wtedy nie podano nazwiska.

Teraz okazało się, że tym graczem jest 22-letni Ramsdale, który w Bournemouth rywalizuje m.in. z 40-letnim Borucem.



"Przed rozpoczęciem treningów miałem negatywny rezultat testu. W zeszłym tygodniu robiłem zwykłe rzeczy, np. poszedłem do supermarketu, pojechałem także na stację paliw zatankować samochód. Byłem ostrożny, ale wydaje mi się, że podczas zakupów się zaraziłem" - przyznał Ramsdale, cytowany w mediach. Obecnie przebywa w izolacji w domu.



Zespoły angielskiej Premier League nie grają od 2,5 miesiąca. Jeśli sytuacja związana z koronawirusem ustabilizuje się, być może rozgrywki - bez kibiców na trybunach - zostaną wznowione 12 czerwca. Bardzo ważne będą wyniki trzeciej serii testów. Wówczas okaże się, czy kluby będą mogły przejść do kolejnej fazy powrotu do rywalizacji, tj. umożliwiającej przeprowadzania ćwiczeń kontaktowych podczas treningów.

Zdjęcie Artur Boruc / Getty Images