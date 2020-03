Fani Premier League nie zobaczą swoich ulubieńców na boiskach co najmniej do 30 kwietnia. The Football Asssociation oraz władze poszczególnych lig przedłużyły termin zawieszenia rozgrywek w Anglii z powodu pandemii koronawirusa.

W ubiegły piątek zawieszono profesjonalne rozgrywki w Anglii do 3 kwietnia. Dziś zdecydowano, że to niewystarczający termin i przedłużono przerwę co najmniej do 30 kwietnia.

Piłkarze mieliby wrócić na boiska w maju, choć i ten termin obecnie wydaje się mało prawdopodobny do zrealizowania.

W komunikacie po ogłoszeniu decyzji wyrażono nadzieję, że sezon uda się dokończyć. Liderem Premier League jest Liverpool, który nie był mistrzem Anglii od 1990 roku.

Dzisiejszą decyzją na najbliższe półtora miesiąca odwołano rozgrywanie meczów Premier League, Championship, League One i League Two, a także ligi kobiet.

