Lewandowski jeszcze przez dwa lata ma ważny kontrakt z Bayernem Monachium. Spekuluje się jednak, że może opuścić klub.



Ostatnio odżyły pogłoski na temat dołączenia kapitana reprezentacji Polski do Realu Madryt. Portal Goal.com informuje z kolei o zainteresowaniu Chelsea.



Angielski portal informuje, że Chelsea szuka następcy Oliviera Girouda, który odszedł do Milanu. Klub może opuścić też Tammy Abraham, dlatego "The Blues" rozglądają się za napastnikiem.





Lewandowski przejdzie do Chelsea?

W kręgu zainteresowań "The Blues" jest Robert Lewandowski. Bayern nie ma zamiaru sprzedawać swojej gwiazdy, ale Lewandowski może się skusić perspektywą gry w Premier League.



"Lewy" nie jest jedynym napastnikiem, na którego zwrócił uwagę angielski klub. Chelsea śledzi również sytuację Erlinga Haalanda, ale z nim jest podobna sytuacja, jak z Lewandowskim. Teraz Borussia nie chce go puścić. Jednak za rok ma zacząć obowiązywać klauzula odstępnego za Norwega w wysokości 75 milionów euro i prawdopodobnie wtedy Haaland opuści Signal Iduna Park.



Goal.com zwraca też uwagę, że Harry Kane chciałby odejść z Tottenhamu. Jednak mało prawdopodobne są jego przenosiny do jednego z lokalnych rywali.



