Marcus Rashford stał się bohaterem mediów nie tylko na Wyspach Brytyjskich. To za sprawą napastnika Manchesteru United brytyjski rząd zmienił decyzję w sprawie pomocy dla ubogich dzieci.

O działalności charytatywnej reprezentanta Anglii robiło się coraz głośniej z tygodnia na tydzień. Z ogromną determinacją zaangażował się w walkę o zachowanie bonów żywnościowych dla ubogich dzieci. I dzisiaj triumfuje.

Rashford, przy współpracy z fundacją "Fare Share", uzbierał aż 20 milionów funtów na jedzenie dla potrzebujących. Te pieniądze pozwoliły na sfinansowanie trzech miliony posiłków. Gra toczyła się jednak o znacznie wyższą stawkę.

Oto bowiem we wtorek brytyjski rząd ogłosił, że na okres wakacji zawiesza dopłaty do wyżywienia dla najuboższych dzieci. Miało to być pokłosie kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią. Tego samego dnia decyzję jednak odwołano. A w ogromnej mierze przyczynił się do tego 22-letni piłkarz.