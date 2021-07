Według tych ustaleń, Varane ma podpisać z "Czerwonymi Diabłami" pięcioletni kontrakt. Żeby transakcja doszła do skutku, brakuje więc jeszcze tylko porozumienia pomiędzy Manchesterem United a obecnym klubem Francuza, Realem Madryt.



Varane był piłkarze "Królewskich" przez ostatnie 10 lat, kiedy to w 2011 roku dołączył do drużyny z francuskiego Lens. Z Realem cztery razy triumfował w Lidze Mistrzów. W międzyczasie został też mistrzem świata z reprezentacją Francji.



Jeśli klubom uda się porozumieć, to będzie to kolejny wielki transfer Manchesteru United w tym okienku transferowym. Wcześniej za 75 milionów euro do zespołu dołączył Jadon Sancho.



