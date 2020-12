Wszystko wskazuje na to, że odejście Paula Pogby z Manchesteru United to kwestia kilku najbliższych miesięcy. Tak przynajmniej twierdzi agent piłkarza, Mino Raiola.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paul Pogba rozpoczął zbiórkę pieniędzy na walkę z koronawirusem. Wideo © 2020 Associated Press

Pozycja Pogby w Manchesterze od dawna nie była tak słaba. Francuz od początku sezonu zawodzi, a niekwestionowanym liderem drugiej linii w zespole "Czerwonych Diabłów" został Bruno Fernandes. W Lidze Mistrzów Pogba tylko raz pojawił się w wyjściowym składzie.

Reklama

Mocnego wywiadu włoskiej prasie udzielił agent mistrza świata z 2018 roku Mino Raiola.



- Mogę powiedzieć, że to koniec Paula Pogby w Manchesterze United - zawyrokował Raiola w rozmowie z "Tuttosport".

- Paul nie jest szczęśliwy w obecnym klubie. Najlepszym rozwiązaniem dla niego i dla klubu jest transfer już w następnym okienku. Pogba nie zamierza przedłużać kontraktu i w przeciwnym razie Manchester może stracić go za darmo - powiedział agent zawodnika. Kontrakt Pogby wygasa 30 czerwca 2022 roku.

Co ciekawe, Raiola otwarcie przyznał, że realnym tematem jest powrót Francuza do Juventusu. 27-latek występował w tym klubie w latach 2012-16.



- Dlaczego nie? Relacje między Paulem a byłymi kolegami z Juve są doskonałe - stwierdził.



W 2016 roku Manchester zapłacił Juventusowi za sprowadzenie Pogby aż 105 mln euro. Trudno spodziewać się, by mógł latem odzyskać całość tej sumy, niemniej branżowy portal Transfermarkt.de wycenia mistrza świata aż na 80 mln euro.



Pogba w obecnym sezonie wystąpił w 13 meczach Manchesteru, zdobywając dwie bramki i notując dwie asysty. Coraz częściej spotkania zaczyna na ławce rezerwowych. Poprzedni sezon także nie był dla Francuza specjalnie udany, bowiem z powodu kontuzji opuścił blisko połowę spotkań United.



Premier League: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Więcej aktualności sportowych znajdziesz na sport.interia.pl Kliknij!

Zdjęcie Paul Pogba / AFP

WG