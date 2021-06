Dla 61-letniego szkoleniowca to powrót do Anglii po dwuletniej przerwie. Do czerwca 2019 roku dowodził w Premier League ekipą Newcastle United. W ostatnim czasie pracował w Chinach jako trener Dalian DC. Od stycznia pozostawał bez zajęcia.



- Jestem zachwycony angażem w Evertonie. Wierzę, że jest to klub, który powalczy o najwyższe cele. Mam w sobie ogromną determinację, żeby pomóc w realizacji tych ambicji - powiedział Benitez tuż po podpisaniu trzyletniego kontraktu.

Rafael Benitez obraził kibiców Evertonu

Nie wszyscy fani "The Toffees" są zadowoleni z takiej decyzji szefów klubu. Zatrudnili człowieka, który swego czasu prowadził z sukcesami Liverpool, czyli lokalnego rywala. Po derbach miasta w 2007 roku nazwał Everton "małym klubikiem". Nigdy nie zostało mu to zapomniane.

Policja prowadzi śledztwo w sprawie przestrogi, jaką kilka dni temu umieszczono na banerze i zawieszono w pobliżu miejsca zamieszkania Beniteza: "Wiemy, gdzie mieszkasz. Nie podpisuj".



Hiszpan na posadzie menedżera zastępuje Carlo Ancelottiego, który w nowym sezonie poprowadzi Real Madryt.



