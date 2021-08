Informację o problemach zdrowotnych swojego podopiecznego Tuchel zdradził w trakcie przedmeczowej konferencji prasowej, która odbyła się w piątek. W pewnym momencie spotkania z dziennikarzami Niemiec zaczął tłumaczyć, jak wygląda stan kadry Chelsea przed ważnym spotkaniem ligowym.

Tuchel: Christian Pulisic będzie musiał przestrzegać protokołów

"Nieobecność Christiana jest niestety łatwa do wytłumaczenia, miał pozytywny wynik testu i musi przestrzegać wszelkich protokołów, więc nie brał udziału w treningach i nie będzie dostępny na mecz" - powiedział szkoleniowiec.



Jak informuje jednak "Sports Illustrated" wszystko wskazuje na to, że Pulisic będzie gotów na kolejne bardzo ważne spotkanie Premier League, jakie "The Blues" rozegrają 28 sierpnia. Ich przeciwnikiem będzie FC Liverpool.



Prestiżowe derby Londynu odbędą się na Emirates Stadium w tę niedzielę. Jak poinformował Thomas Tuchel, choć Pulisica nie będzie w kadrze na mecz z "Kanonierami", to powrócą do niej za to N'Golo Kante oraz Hakim Ziyech.



Reklama

Czas wyzwań dla Chelsea

Chelsea czekają bardzo intensywne tygodnie. Po spotkaniach z Arsenalem i Liverpoolem zmierzą się w najbliższym czasie jeszcze m.in. z Tottenhamem (19 września) i Manchesterem City (25 września).

Zdjęcie Christian Pulisic z powodu COVID-19 nie zagra w ważnym meczu swojego klubu / PAUL ELLIS/AFP/East News / East News

PaCze