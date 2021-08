Piątkowe popołudnie przyniosło niezwykły zwrot akcji w sprawie przyszłości "CR7". Europejskie media początkowo informowały o tym, że Portugalczyk opuści Juventus na rzecz transferu do Manchesteru City, jednak w ciągu zaledwie kilku godzin sytuacja zmieniła się diametralnie i Ronaldo doszedł do porozumienia z lokalnymi rywalami "The Citizens", United. To wielki powrót tego zawodnika do "Czerwonych Diabłów" - poprzednio reprezentował barwy tej ekipy w latach 2003-2009.

Edinson Cavani odstawiony na boczny tor? Media zaprzeczają

Nie wszyscy w Manchesterze mają jednak prawo cieszyć się z tego transferu - a już z całą pewnością nie urugwajski napastnik Edinson Cavani, dla którego Cristiano Ronaldo będzie poważnym konkurentem w ataku.



Jak jednak informuje "Manchester Evening News", a potwierdza to m.in. Charlotte Duncker, korespondentka goal.com, United nie mają zamiaru pozbywać się Cavaniego jeszcze tego lata. Kontrakt piłkarza ważny jest jeszcze do końca czerwca 2022 roku i na razie wszystko wskazuje na to, że gracz wypełni tę umowę.

Premier League. Jaka będzie rola Cristiano Ronaldo?

Inną kwestią jest to, jak często będzie grał w najbliższym sezonie. Na razie nie wiadomo, jak linię ataku poustawia szkoleniowiec MU, Ole Gunnar Solskjaer, mając do dyspozycji "CR7", Cavaniego i kilku innych zawodników, m.in. Masona Greenwooda czy Marcusa Rashforda (po tym, jak ten ostatni wróci do pełni sił po operacji). Ronaldo może bowiem bez problemu operować na boisku zarówno jako "dziewiątka", jak i skrzydłowy.



Edinson Cavani w maju bieżącego roku podpisał roczne przedłużenie kontraktu z "Czerwonymi Diabłami". W ubiegłym sezonie napastnik strzelił łącznie 17 bramek i zanotował sześć asyst.

Zdjęcie Edinson Cavani / Sam Bagnall / Getty Images

