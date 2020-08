Przy stadionie Manchesteru City stanie pomnik hiszpańskiego piłkarza Davida Silvy, który bronił barw tego angielskiego klubu przez 10 lat. W sobotę, gdy "The Citizens" przegrali z Olympique Lyon 1-3 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, rozegrał w nim ostatni mecz.

W poniedziałek ogłoszono także, że Silva będzie patronem jednego z boisk w centrum treningowym klubu.

Silva dołączył do City w 2010 roku już jako piłkarz z wyrobioną marką. Był wówczas już mistrzem Europy (2008, później ponownie 2012) i świata (2010).



34-letni pomocnik jest wychowankiem Valencii, do której struktur trafił w 2000 roku. W 2004 zadebiutował w pierwszej drużynie, a cztery lata później wywalczył jedyne trofeum "Nietoperzami" - Puchar Hiszpanii.



Znacznie więcej triumfów odniósł w Manchesterze. Jest m.in. czterokrotnym mistrzem kraju, ma też na koncie dwa Puchary Anglii i pięć Pucharów Ligi.



Pomnik Silvy ma być gotowy w 2021 roku. W ten sam sposób ma zostać uhonorowany inny były piłkarz "The Citizens" Belg Vincent Kompany.



"David Silva to rewelacyjny piłkarz, cichy przywódca, który nie szukając rozgłosu inspirował wszystkich wokół przez ostatnie 10 lat, od najmłodszych piłkarzy w akademii do kolegów z drużyny. Odcisnął swoją pieczęć na tym zespole, tym klubie, a nawet całej Premier League" - powiedział prezes Manchesteru City Khaldoon Al Mubarak



W barwach "The Citizens" Silva rozegrał 436 oficjalnych spotkań.