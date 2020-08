Były zawodnik Manchesteru United Paul Scholes był przesłuchiwany przez policję po tym, jak zorganizowaną przez siebie imprezą złamał zasady obowiązującego "lockdownu".

Według "The Sun" Scholes hucznie świętował urodziny swojego syna we własnym domu w Oldham. W dniu, w którym miała miejsce impreza, nałożono jednak nowe ograniczenia dotyczące zachowania dystansu społecznego.

Dotyczyły one właśnie m.in. zakazu spotkań w większej liczbie osób w domach oraz domowych ogrodach i są spowodowane rosnącym wskaźnikiem zakażeń koronawirusem w tej części Anglii. Scholes nie odniósł się jeszcze do sprawy publicznie.

W rejonie Oldham tygodniowy wskaźnik nowych przypadków koronawirusa wzrósł z 41,6 na 62,8 zachorowań na 100 tysięcy osób. To drugi najwyższy wynik w całej Anglii.



O interwencji w posiadłości Scholesa poinformowała sama policja. "W niedzielę dotarło do nas zawiadomienie o naruszeniu ograniczeń związanych z COVID-19. Zgodnie z procedurą działacze policyjni udali się na miejsce, by wyjaśnić sprawę i zachęcić do przestrzegania ograniczeń".



Scholes, znany z wieloletniej gry dla Manchesteru United i reprezentacji Anglii, jest obecnie właścicielem czwartoligowego klubu Salford City.

Zdjęcie Paul Scholes / Simon Stacpoole / Getty Images

