Od początku Leeds grało nerwowo w obronie, a Manchester odważnie poczynał sobie i ewidentnie miał kilka pomysłów na rozwiązania w ofensywie. Goście potrafili się jednak od czasu do czasu odgryźć dobrą akcją.



Tak było między innymi w 16. minucie, gdy Klich zszedł z piłką przy prawej nodze do środka i uderzył na długi słupek. Do sporego wysiłku został zmuszony David De Gea.



Pierwszy gol w meczu padł w 32. minucie, a jego autorem był Bruno Fernandes. Jak się później okazało to było pierwsze z jego trzech trafień w tym meczu. Portugalczyk jak zwykle przejawiał ogromną ochotę do gry i domagał się podań od kolegów.





Premier League. Manchester United - Leeds United. Wynik meczu 5-1

Niezła pierwsza połowa w wykonaniu Leeds i dobry początek drugiej, dawał nadzieje na dobry wynik "Pawi" przeciwko faworytom. W 48. minucie "płaskie" uderzenie Luke'a Aylinga sprawiło, że piłka wpadła od lewego słupka do bramki i był remis 1-1.



To był tylko początek emocji, bo na przestrzeni 20 minut (od 48. do 68. minuty) padło łącznie pięć bramek, z tym tylko że jedynie raz piłkę w bramce umieściło Leeds. Reszta bramek była efektem znakomitej, szybkiej i dynamicznej gry "Czerwonych Diabłów".



Hat tricka skompletował wspominany Fernandes, ale warte podkreślenia są też cztery asysty Paula Pogby. W 75. minucie na boisku pojawił się debiutujący oficjalnie w ekipie z Manchesteru pomocnik Jadon Sancho.





1. kolejka Anglia - Premier League

2021-08-14 13:30 | Stadion: Old Trafford | Widzów: 72732 | Arbiter: Paul Tierney Manchester United Leeds United 5 1 DO PRZERWY 1-0 Bruno Fernandes 30',54',60' M. Greenwood 52' Fred 68' L. Ayling 48'

Składy obu drużyn:



Manchester United F.C.: de Gea - Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Shaw - Fred, McTominay - D. James, B. Fernandes, P. Pogba - M. Greenwood.



Rezerwowi: Heaton - Dalot, B. Williams, Pereira, Mata, N. Matić, van de Beek, Martial, Sancho.

Leeds United A.F.C.: Meslier - Ayling, Struijk, Cooper, Dallas - Klich, Koch - Raphinha, Rodrigo, Harrison - Bamford.



Rezerwowi: Klaesson - Firpo, Shackleton, Phillips, T. Roberts, Costa, Forshaw, S. Greenwood, Summerville.