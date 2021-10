Premier League. Piosenka fanów MU pod lupą Koreańczyków. Czy to rasizm?

Premier League

Koreańczyk Park Ji-sung, były piłkarz Manchesteru United, zaapelował do kibiców ekipy z Old Trafford o zaprzestanie śpiewania piosenki, w której pojawia się fragment o jedzeniu psiego mięsa. Dlaczego? On i jego rodacy dostrzegają w tym przejaw rasizmu.

