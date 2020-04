#PlayersTogether - pod takim hasłem piłkarze Premier League jednoczą się, by wspierać brytyjską służbę zdrowia. Cel jest jeden - pomoc w zwalczeniu pandemii koronawirusa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jack Wilshere "skosił" swoją żonę. Film jest hitem internetu. Wideo INTERIA.TV

Akcja trwa dobę, a już zyskała wielkie zainteresowanie. Na twitterowym koncie Jamiego Vardy'ego (Leicester City) polubiło ją ponad 8 tys. ludzi, a na instagramowym Harry'ego Maguire'a (Manchester United) - ponad 40 tys., a Harry'ego Kane'a (Tottenham) - blisko 90 tys.

Reklama

Piłkarze Premier League przez ostatni tydzień zastanawiali się, w jaki sposób mogą pomóc. Rozmowy toczyły się w dość napiętej atmosferze, ponieważ całe środowisko futbolowe zostało mocno skrytykowane za to, że zawodnicy nie chcą zgodzić się na obniżki pensji, tak jak stało się to w wielu innych krajach.



W końcu ustalono, że powstanie fundusz, na który zawodnicy będą wpłacali pieniądze. Co więcej, będą do tego zachęcali także kibiców. A wszystko odbywa się pod hasłem #PlayersTogether.



"Ten fundusz pomoże tym, którzy walczą dla nas na pierwszej linii frontu, czyli służbie zdrowia. To krytyczny moment w historii naszego kraju, więc jesteśmy zdeterminowani, aby pomóc w jakikolwiek możliwy sposób" - piszą piłkarze w specjalnym oświadczeniu.



Fundusz ma się zająć zbieraniem pieniędzy, które następnie przekaże do organizacji NHS Charity Together zajmującej się pomocą.



"Środki mają zostać przekazane dla personelu medycznego, ale również dla pacjentów zarażonych Covid-19. [...] Z kolei nasze modlitwy i myśli wędrują do każdego, kogo dotknął kryzys. Przejdziemy przez to razem. Zostańcie w domach. Chrońcie narodową służbę zdrowia. Chrońcie życie" - napisali zawodnicy.



W Wielkiej Brytanii koronawirusem zakażonych jest ponad 60 tys. osób, zmarło ponad 7,1 tys.

PJ