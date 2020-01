Pochodzący z Australii bramkarz Mathew Ryan postanowił pomóc swojej ojczyźnie w walce z niszczycielskimi pożarami. 27-latek wpłacił prawie 30 000 dolarów australijskich, by pomóc w walce z ogniem. Jego klub - Brighton & Hove Albion - postanowił pójść w jego ślady, przekazując podobną kwotę na ten sam cel.

Przed minioną kolejką Premier League Ryan poinformował w swoich mediach społecznościowych, że za każdą skuteczną interwencję golkipera na boiskach angielskiej ekstraklasy, podaruje 500 dolarów amerykańskich na rzecz organizacji WIRES, która zajmuje się ochroną dzikiej przyrodzie na terenie Australii.

W 10 spotkaniach Premier League bramkarze zaliczyli 56 interwencji (sam Ryan obronił pięć strzałów, lepszy był tylko Kasper Schmeichel - osiem), co dało kwotę 28 000 dolarów australijskich (prawie 74 000 złotych).

W pomoc dla Australii - w identycznym wymiarze - włączył się także rodak i kolega z szatni Ryana - Aaron Mooy.

Poparcie dla obu zawodników wyraził Brighton. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, klub wyrównał indywidualne wpłaty zawodników, przekazując ponad 30 000 dolarów na pomoc dla Australii.

- Uznaliśmy za słuszne, by wesprzeć obu piłkarzy i dorównać ich wyjątkowej hojności - mówi w rozmowie ze stroną internetową angielskiej ekipy szef wykonawczy Paul Barber.

- Wiadomość o tym stanowiła dla mnie bardzo miłą niespodziankę. To fantastyczny gest ze strony klubu. Nieszczęścia potrafią wydobyć z ludzi to, co najlepsze - tak inicjatywę klubu skomentował Ryan.

Pożary lasów i buszu sieją ogromne spustoszenie na terenie Australii. W ich wyniku śmierć poniosło już kilkadziesiąt osób, zniszczeniu uległo tysiące domostw, a - zdaniem ekologów - zginąć mogło nawet 500 milionów zwierząt.

