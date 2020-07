Pierre-Emerick Aubameyang najszybciej w historii Arsenalu dobił do pół setki goli w Premier League. W całej lidze tylko pięciu piłkarzy dokonało tego szybciej.

Reprezentant Gabonu 50. gola strzelił podczas meczu z Norwich City, kiedy dwa razy trafiał do siatki. To był jego 79. występ w Premier League.

Wielkim gwiazdom "Kanonierów" sprzed lat zajęło to więcej czasu. Thierry Henry potrzebował 87 spotkań, a Ian Wright 101.



Tylko pięciu graczom w historii Premier League udało się zdobyć 50 bramek szybciej niż Aubameyangowi.



Andy Cole, który pobierał szlify w Arsenalu, zanim osiągnął sławę w Newcastle i przede wszystkim Manchesterze United, potrzebował do tego tylko 65 meczów. Jeden pojedynek więcej zajęło to Alanowi Shearerowi, legendzie "Srok", a Ruud van Nistelrooy, snajper "Czerwonych Diabłów" osiągnął ten cel w 68 spotkaniach.



Natomiast Mohamed Salah i Fernando Torres potrzebowali 72 meczów, by strzelić 50 goli.



