Pierre-Emerick Aubameyang przedłużył kontrakt z Arsenalem FC. Nowa umowa Gabończyka będzie obowiązywała do 30 czerwca 2023 roku.

Aubameyang od kilku sezonów należy do najważniejszych piłkarzy "Kanonierów". To on decyduje o sile ognia drużyny Mikela Artety.

Przedłużenie kontraktu z Gabończykiem było jednym z priorytetów w działaniach włodarzy Arsenalu. Poprzednia umowa wygasała wraz z końcem sezonu, ale napastnik szybko doszedł z klubem do porozumienia i parafował nowy, trzyletni kontrakt.



Według brytyjskich mediów nowa umowa ma gwarantować Aubameyangowi około 250 tysięcy funtów tygodniowo.



Gabończyk, który do Arsenalu trafił w styczniu 2018 roku z Borussii Dortmund za 63 mln euro, wystąpił już w 111 meczach Arsenalu, strzelając 72 gole i notując 15 asyst. Grający na pozycji napastnika lub skrzydłowego zawodnik trafił do bramki w obu meczach tego sezonu.



Król strzelców Premier League z sezonu 2018/19 wraz z Arsenalem wygrywał już Puchar Ligi Angielskiej, a także Superpuchar Anglii.





