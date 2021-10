Premier League. Pięciolatek Arsenalu bohaterem reportażu BBC

Zayn Ali Salman to być może przyszła gwiazda światowego futbolu. Skauci Arsenalu zwrócili na niego uwagę przed rokiem, kiedy każdy poranek spędzał jeszcze w żłobku. Był wtedy czterolatkiem.

- Oczywiście na początku kazaliśmy mu bawić się z dziećmi w jego wieku, czyli w przedziale 4-6 lat, ale okazał się za dobry na każdego z nich. Był szybszy, silniejszy, uderzał i podawał piłkę znacznie lepiej niż inni chłopcy - mówi w rozmowie z BBC Austin Schofield, obecny trener małego Salmana w First Touch Football Academy.



- Zdawałem sobie sprawę, że jest niezwykły, gdy tylko się urodził. Był bardzo silny od pierwszych dni. Pamiętam, że pielęgniarka położyła go na brzuchu, a on od razu podniósł głowę, rozglądając się wokół. Wszyscy byli zaskoczeni - dodaje ojciec Zayna.

Zayn Ali Salman. Najmłodszy adept w historii Arsenalu

Niedawno chłopiec skończył pięć lat. Przeszedł do historii jako najmłodszy zawodnik zrekrutowany do szkółki piłkarskiej "Kanonierów". Obecnie bierze udział w zajęciach w starszych grupach wiekowych. Swobodnie drybluje, jest trudny do zatrzymania.



Jego popisy można zobaczyć na instagramowym profilu, który prowadzi przy pomocy rodziców. Liczba obserwujących go użytkowników zbliża się do 6,5 tysiąca.



Zyan niespecjalnie przejmuje się zamieszaniem wokół swojej osoby. - Lubię nosić koszulkę mojego ulubionego klubu - odpowiada pytany o wrażenia z treningów na obiektach Arsenalu.

Co ciekawe, ostatnie urodziny świętował jednak w koszulce PSG.

UKi