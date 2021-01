Premier League. Piąte z rzędu zwycięstwo Manchesteru City

Piłkarze Manchesteru City odnieśli piąte z rzędu zwycięstwo w Premier League. W spotkaniu 19. kolejki pokonali u siebie Crystal Palace 4-0 i awansowali na drugie miejsce w tabeli.

Londyńczycy skutecznie opierali się rywalom do 26. minuty, kiedy wynik otworzył John Stones. Obrońca gospodarzy ponownie na listę strzelców wpisał się w 68. minucie. Choć w Manchesterze gra od ponad czterech lat, to wcześniej nie zdobył w Premier League bramki dla tego zespołu.

"Od dawna pracowałem na treningach, aby być bardziej pożytecznym w ofensywie. Wreszcie przyniosło to efekt. Nieustannie staram się poprawiać swoją grę" - powiedział na antenie Sky Sports.



Stones na środku obrony stworzył doskonały duet z Portugalczykiem Rubenem Diasem. Wspólnie we wszystkich rozgrywkach zaczęli 10 spotkań. Manchester stracił w nich zaledwie jednego gola, odniósł dziewięć zwycięstw i raz zremisował.



Do siatki "Orłów" trafiali jeszcze Niemiec Ilkay Guendogan (56.) i z rzutu wolnego Raheem Sterling (88.).



W tabeli "The Citizens" tracą tylko dwa punkty do prowadzącego Manchesteru United, ale rozegrali od lidera o jeden mecz mniej.



Również w niedzielę w hicie kolejki "Czerwone Diabły" bezbramkowo zremisowały na wyjeździe z broniącym tytułu Liverpoolem.



Przez większość czasu przewagę miał Liverpool. Dłużej utrzymywał się przy piłce, ale brakowało dogodnych sytuacji do zdobycia bramki. Z czasem coraz więcej do powiedzenia mieli goście. W ostatnim kwadransie szanse na gole zmarnowali Bruno Fernandes i Paul Pogba. Ich strzały zatrzymał bramkarz Alisson Becker.



"ManU" nie przegrał żadnego z 12 ostatnich meczów ligowych. W lekkim kryzysie jest za to Liverpool. Wygrał tylko cztery z minionych 11 spotkań. Znany z ofensywnej gry zespół nie zdobył gola od 348 minut. Do lidera traci trzy punkty.

