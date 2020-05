Philippe Coutinho najprawdopodobniej wyemigruje do Anglii, ale nie do któregoś z klubów, które w spekulacjach pojawiały się do tej pory. Jak donosi hiszpańska prasa, zawodnik podpisać ma kontrakt z Tottenhamem. Na transfer nalega trener „The Spurs”, Jose Mourinho.

Brazylijczyk jest zawodnikiem FC Barcelona. Przebywa obecnie na wypożyczeniu w Bayernie Monachium. Wiadomo już, że Bawarczycy nie skorzystają z prawa pierwokupu.

Na Camp Nou piłkarz raczej nie ma co liczyć na regularną grę w kolejnym sezonie. Katalończycy chętnie wypożyczą go po raz kolejny. Jak na razie, wszystkie tropy prowadzą do Anglii.

Wbrew wcześniejszym przypuszczeniom Philippe Coutinho nie trafi jednak do Newcastle, Arsenalu, Chelsea ani Leicester. Najpoważniejszym kontrahentem jest w tej chwili Tottenham. 27-latek miałby wzmocnić w tym zespole potencjał ofensywny - po spodziewanej stracie Harry’ego Kane’a.