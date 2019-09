W sobotnie popołudnie w meczach Premier League nie brakowało bramek. Najwięcej padło w starciach Tottenham - Crystal Palace oraz Wolverhampton - Chelsea.

Brighton & Hove Albion - Burnley 1-1

Pierwszą bramkę w tym spotkaniu zdobył w 51. minucie Neal Maupay, w ekwilibrystyczny sposób finalizując dośrodkowanie Solly’ego Marcha. W doliczonym czasie gry wyrównał Jeff Hendrick.

Manchester United - Leicester City 1-0

Zwycięski gol padł już w 8. minucie spotkania. Caglar Soyuncu faulował w polu karnym Marcusa Rashforda, po czym sam poszkodowany wymierzył sprawiedliwość z jedenastego metra.

Sheffield United - Southampton 0-1

W wyjściowym składzie "Świętych" niezmiennie znalazło się miejsce dla Jana Bednarka. Zwycięską bramkę dla jego drużyny zdobył po ładnej indywidualnej akcji Moussy Djenepo. Sheffield kończyło mecz w dziesiątkę. Czerwoną kartkę obejrzał Billy Sharp.

Tottenham Hotspur - Crystal Palace 4-0

To był mecz Sona Heung-mina. Koreańczyk wpisał się na listę strzelców w 10. minucie po świetnym, precyzyjnym strzale tuż przy bliższym słupku. O ile ta bramka mogła nieco zniechęcić zawodników Crystal Palace, o tyle to, co wydarzyło się 10 minut później, całkowicie podcięło "Orłom" skrzydła. Po przerwie nie padł już żaden gol.

Najpierw Patrick van Aanholt pokonał swojego bramkarza, a następnie Son skompletował dublet po uderzeniu z woleja. W 42. minucie Erik Lamela wykorzystał dogranie Harry’ego Kane’a i było już 4-0.

Wolverhampton Wanderers - Chelsea 2-5

Jeśli otwierać wynik spotkania, to tak, jak zrobił to Fikayo Tomori. Defensor Chelsea popisał się znakomitym strzałem z ponad 30 metrów, prosto w górny róg bramki. Drugą bramkę dołożył, wykorzystując zamieszanie w polu karnym "Wilków" Tammy Abraham, a autorem trzeciego gola przed przerwą został Tammy Abraham, który wykończył głową dobre dośrodkowanie Marcosa Alonsa.

Honorowe trafienie dla ekipy Wolverhampton zanotował Romain Saïss, omijając wychodzącego z bramki Kepę Arrizabalagę i pakując futbolówkę do pustej bramki. Rozmiar strat zmniejszył jeszcze później Matt Doherty. Na więcej bramek gospodarzom zabrakło już czasu. Wynik ustalił Mason Mount.

