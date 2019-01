Premier League. Petr Cech zakończy karierę po tym sezonie

36-letni bramkarz Arsenalu Londyn Petr Cech ogłosił zakończenie kariery i wraz z końcem sezonu odłoży rękawice na półkę. - Minęło 20 lat odkąd po raz pierwszy podpisałem profesjonalny kontrakt. To najwyższy czas – napisał na Twitterze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Drugi dzień świąt w Premier League - historia. WIDEO INTERIA.TV

"To mój 20 sezon jako profesjonalny zawodnik i mija 20 lat odkąd podpisałem pierwszy profesjonalny kontrakt. Czuję, że to właściwy czas, by ogłosić, że zakończę karierę po upływie tego sezonu. Przez 15 lat gry w Premier League, zdobyłem wszystko co było możliwe. Osiągnąłem wszystko, co było możliwe do osiągnięcia. Będę nadal ciężko pracował dla w Arsenalu i mam nadzieje, że zdobędę z klubem jeszcze jedno trofeum w tym sezonie. Po jego zakończeniu, czekam na to, co ma mi do zaoferowania życie poza boiskiem" - napisał w oświadczeniu na Twitterze.

Reklama

Petr Cech zaczynał swoją przygodę z piłką nożną w barwach Victorii Pilzno, gdzie spędził dwa lata. Następnie przeniósł się do zespołu Chmel Blsany, skąd trafił do Sparty Praga. Jego pierwszym zagranicznym klubem było francuskie Stade Renneis, gdzie zagrał dwa sezony, występując w 70 spotkaniach. Z Francji przeniósł się do Anglii, gdzie znajduje się do dziś. Od stycznia 2004 roku reprezentował barwy Chelsea Londyn pod wodzą Jose Mourinho.

14 października 2006 roku w starciu z Reading doznał poważnej kontuzji głowy. Obawiano się, że nie powróci już do sportu po tak ciężkiej kontuzji. Lekarze byli zmuszeni do zrobienia dwóch otworów, żeby móc przywrócić na właściwie miejsce kość, która wbiła się w głąb czaszki. Od tego czasu jego znakiem rozpoznawczy jest kask ochronny.



Reprezentował Chelsea przeze 11 lat i to w barwach The Blues osiągał największe sukcesy. Zdobył wówczas puchar Ligi Mistrzów, Ligi Europejskiej, a także cztery tytuły mistrza Anglii, cztery krajowe puchary oraz trzy puchary ligi.

29 czerwca 2015 przeniósł się do Arsenalu, którego barwy do dziś reprezentuje.

DL