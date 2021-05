Manchester City zapewnił sobie we wtorek mistrzostwo Anglii. Trener "Obywateli" Pep Guardiola skomentował powrót na tron jego drużyny.

Manchester City skorzystał we wtorek na porażce swojego lokalnego rywala i wicelidera - Manchesteru United. "Czerwone Diabły" przegrały 1-2 z Leicester City i tym samym straciły matematyczne szanse na doścignięcie "Obywateli".



Dla Pepa Guardiola to trzeci mistrzowski tytuł w piątym sezonie w Manchesterze City. Poprzednio triumfował w 2018 i 2019 roku. Przed rokiem tytuł trafił do rewelacyjnego Liverpoolu FC, prowadzonego przez Juergena Kloppa.

Guardiola chwali swoich piłkarzy

- Takiego sezonu jeszcze nie było. Moim zdaniem było to najtrudniejsze mistrzostwo do zdobycia - ocenił Guardiola dla oficjalnej strony Man City.

Jego drużyna w tym sezonie ligowym wygrała 25 spotkań, pięć zremisowała i pięć przegrała. Do końca sezonu zostały trzy kolejki.



- Jestem dumny, że jestem trenerem tego klubu i tej grupy piłkarzy. To wyjątkowi ludzie - chwali swoich podopiecznych Guardiola.



Manchester City, który w tym sezonie zwyciężył także w Pucharze Ligi Angielskiej, ma szasnę zwieńczyć sezon jeszcze jednym trofeum. 29 maja "The Citizens" zmierzą się z Chelsea FC w finale Ligi Mistrzów.

