Premier League. Paul Pogba przygotowuje realizację dokumentu autobiograficznego

Paul Pogba, francuski piłkarz Manchesteru United, mistrz świata z 2018 roku, zamierza w przyszłym roku dzielić czas między murawę... i plan filmowy. Chce nakręcić serial dokumentalny o swoim życiu. Ma być on wyemitowany na platformie streamingowej Amazon.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Premier League. Liverpool - Chelsea. Kontrowersje z meczu. Wideo INTERIA.TV

Szkoleniowiec Manchesteru Ole Gunnar Solskjaer nie obawia się, by zaangażowanie Francuza w realizację serialu mogło wpłynąć na jego formę piłkarską.

Reklama

"Paul chce zawsze dawać z siebie wszystko, rozwijać się i zdobyć tyle trofeów, ile to możliwe, także dla nas, dla Manchesteru United. Zdobył już mistrzostwo świata, ale nadal jest głodny sukcesów. Zawsze był w centrum uwagi, także w naszym klubie, od chwili, gdy się tu pojawił. Nie widzę żadnego problemu, by przygotowywał serial o swoim życiu. Paul jest pełen życia, chce z niego czerpać pełnymi garściami, nie tylko dla siebie, ale dawać ludziom radość" - powiedział norweski trener.

Francuz w Manchesterze United spędził sezony juniorskie 2009-11 oraz następny już jako senior. W 2012 roku przeszedł z "ManU" do Juventusu Turyn za 1,8 mln euro, by powrócić na Old Trafford w 2016 r. za rekordową wówczas kwotę na rynku transferowym - 105 mln euro. Jest mistrzem globu U-20 z 2013 r., wicemistrzem Europy z 2016 oraz mistrzem świata z "Trójkolorowymi" z 2018 r.

olga/ pp/