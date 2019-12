Były piłkarz Manchesteru United Patrice Evra znany jest z optymizmu i olbrzymich pokładów energii, które ujawnia w filmikach regularnie publikowanych w swoich mediach społecznościowych. Tym razem Francuz dał się poznać światu jako... święty Mikołaj!

Evra nie był jednak typowym Mikołajem. Zamiast w zimowej scenerii, pojawił się nad krystalicznie czystym morzem, na nos założył okulary przeciwsłoneczne, a na lewą stopę klapek (prawa pozostała bosa).

Tak ubrany Francuz tańczył i śpiewał w rytm rapu i wykrzyczał swoje charakterystyczne hasło: "I love this game!" (tłum. "Kocham tę grę!"). "Mikołaj oszalał" - dodał także, a na koniec wskoczył do wody.

W opisie filmiku napisał natomiast, że jest już za późno, a dzieci będą już wierzyć tylko w "Santa Evrę" (w języku angielskim święty Mikołaj to Santa Claus).

Evra to były zawodnik Manchesteru United, z którym sięgnął między innymi po: pięć mistrzostw Anglii, trzy Puchary Ligi Angielskiej oraz Ligę Mistrzów. Latem wrócił do klubu, by podnosić swoje umiejętności trenerskie.

Jeśli ktoś nie ma pomysłu na świąteczne życzenia, śmiało może życzyć innym uśmiechu, energii i pozytywnego nastawienia Francuza.

