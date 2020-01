Arsenal dokonał pierwszego transferu w zimowym okienku transferowym. "Kanonierzy" sprowadzili Brazylijczyka Pabla Mariego.

Mari od lipca 2019 roku grał w kraju, we Flamengo Rio de Janeiro. Mikel Arteta znał go jednak z Manchesteru City, gdzie Hiszpan od 2016 roku był asystentem Pepa Guardioli. Wtedy też, na Etihad Stadium zawitał Brazylijczyk. Tam jednak nie zaistniał i lądował na wypożyczeniach m.in. w NAC Breda czy Deportivo La Coruna.

W lipcu 2019 roku kupiło go Flamengo. Teraz Arsenal zdecydował się go wypożyczyć. To pierwszy transfer Mikela Artety w roli trenera "Kanonierów".

Całość transakcji ma opiewać na 12 milionów euro. Londyński klub zapłacił za jego wypożyczenie cztery miliony euro. Jeśli będzie chciał go wykupić, to latem będzie musiał dopłacić brakujące osiem milionów.

