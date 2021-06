Premier League. Ozan Kabak odchodzi z Liverpoolu FC

"Dziękuję Wam za pełne wsparcie od pierwszego dnia, kiedy dołączyłem do klubu. Wierzę, że zdobyte doświadczenie będzie dla mnie bardzo ważne" - napisał Kabak, informując, że nie pozostanie w Liverpoolu na kolejny sezon.

Kabak został sprowadzony do Liverpoolu w zimowym okienku transferowym w wyniku plagi kontuzji wśród środkowych obrońców LFC. Teraz turecki zawodnik wróci z wypożyczenia do Schalke 04 Gelsenkirchen. Wątpliwe jest jednak, by został w klubie na przyszły sezon, bowiem Schalke spadło do 2. Bundesligi.



Ozan Kabak odejdzie z Liverpoolu FC

Liverpool zabezpieczył się już na przyszły sezon ściągając środkowego obrońcę z RB Lipsk, Ibrahima Konate, za 40 mln euro. Ponadto do zdrowia ma wrócić Virgil van Dijk, a w obwodzie Juergena Kloppa pozostają Joe Gomez oraz Joel Matip, a także Nathaniel Philips.

Kabak w trakcie pobytu w Liverpoolu rozegrał 13 spotkań - w tym cztery w Lidze Mistrzów w dwumeczach z RB Lipsk oraz Realem Madryt.



12-krotny reprezentant Turcji był wśród powołanych na Euro 2020, ale wszystkie mecze obejrzał z ławki rezerwowych.

Zdjęcie Ozan Kabak oraz Marco Asensio / PAUL ELLIS / AFP

