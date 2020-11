Premier League. Oriol Romeu podpisał nowy kontrakt z Southampton FC

Oriol Romeu podpisał nowy kontrakt z Southampton FC, podał klub Premier League. Piłkarzem "Świętych" jest reprezentant Polski Jan Bednarek.

Romeu związał się dwuipółletnią umową. 29-letni pomocnik miał jeszcze kontrakt ważny do końca tego sezonu, ale teraz będzie on obowiązywać do połowy 2023 roku.

Zawodnik trafił do Southampton w 2015 roku z Chelsea i od tego czasu rozegrał w barwach "Świętych" 198 meczów.



"Pozostać na dłużej w tym klubie to był mój cel, jestem więc szczęśliwy, że udało się go zrealizować" - powiedział Romeu.