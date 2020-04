Premier League. Olivier Giroud przedłuży jednak kontrakt z Chelsea?

Saga transferowa z Olivierem Giroud w roli głównej trwa w najlepsze. Francuz był już przemierzany do Lazio i Interu, ale prawdopodobnie jednak zdecyduje się na przedłużenie kontraktu z Chelsea.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lepszy od Lewandowskiego i Wernera? Jadon Sancho w tym sezonie wspiął się na wyżyny (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Według "Eurosport Italia" Olivier Giroud może przedłużyć kontrakt z Chelsea o kolejny rok. Dziennikarze nie są jednak pewni, czy decyzja nie ma związku z zainteresowaniem Francuzem ze strony dwóch drużyn Serie A - Lazio i Interu.



Podpisanie kontraktu mogłoby wymusić na włoskich klubach negocjacje bezpośrednio z "The Blues". Niedawno "Tuttosport" informowało, że Francuz był bliski porozumienia z mediolańskim klubem.



Giroud bliski przenosin do Interu?



Mistrz świata z Francją w 2018 roku rozegrał w tym sezonie dziewięć spotkań ligowych, podczas których zdobył dwie bramki. Jeżeli Inter nie zdołałby pozyskać Giroud, to "Nerazzurri" mają zwrócić się w stronę Driesa Mertensa.



Lazio natomiast interesuje się również piłkarzem Realu Saragossy - wypożyczonym z Watford - Luisem Suarezem. 22-latek zdobył 17 bramek w 29 ligowych spotkaniach.



Zobacz więcej informacji o Premier League



PA





Reklama