Oli McBurnie, napastnik Sheffield United, został ukarany grzywną i odebraniem prawa jazdy, za prowadzenie samochodu po alkoholu i niebezpieczną prędkość.

Policja zatrzymała McBurniego w nocy 19 października 2019 roku, niedaleko jego domu w Garforth. Okazało się, że miał 53 mikrogramy alkoholu na 100 mililitrów w wydychanym powietrzu. Limit wynosi 35.

Zawodnik odpowiadał przed sądem w Leeds. Ten skazał go na grzywnę, wynoszą 28,5 tysiąca funtów oraz odebrania prawa jazdy na 16 miesięcy. Ta druga kara może zostać skrócona do roku, jeśli przejdzie program on specjalny kurs dla kierowców.



Sheffield United walczy w tym sezonie o europejskiej puchary. Zajmuje siódme miejsce w tabeli Premier League , tracąc tylko punkt do Wolverhampton Wanderers.