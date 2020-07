Okienko transferowe dla klubów angielskiej ekstraklasy piłkarskiej otwarte zostanie 27 lipca, a zakończy się 5 października - poinformowały władze Premier League. Później jeszcze do 16 października będzie można kupować zawodników z niższych lig w tym kraju.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Premier League. Pep Guardiola: Powinniśmy być przeproszeni. Wideo © 2020 Associated Press

W ostatnich latach wymiany piłkarzy dozwolone były od maja do sierpnia, ale w tym roku kalendarz sportowy storpedowała pandemia koronawirusa. W sezonie, który miał trwać do końca maja, są do rozegrania jeszcze trzy kolejki.

Reklama

"Po konsultacji z EFL (władzami niższych dywizji w Anglii - red.) ustalono, że dodane zostanie krajowe okienko od 5 do 16 października. W tym czasie kluby Premier League będą mogły kupować i sprzedawać piłkarzy jedynie do klubów EFL (dotyczy to wypożyczeń i transferów definitywnych). Transfery pomiędzy członkami Premier League w tym okresie będą zabronione" - napisano w oświadczeniu.

Opublikowane w środę terminy musi jeszcze zatwierdzić Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA).

Zdjęcie Anthony Martial z Manchesteru United / Clive Brunskill / Getty Images

mm/ krys/