To już oficjalne! Sergio Aguero nie przedłuży kontraktu z Manchesteru City i po zakończeniu sezonu odejdzie z klubu, z którym sięgnął po cztery mistrzostwa Anglii.

- Manchester City pożegna się czule i emocjonalnie z legendarnym napastnikiem Sergio Aguero, gdy jego kontrakt wygaśnie tego lata - poinformował angielski klub w oficjalnym komunikacie.



Argentyńczyk trafił do ekipy "The Citizens" w 2011 roku z Atletico Madryt. W 384 meczach strzelił 257 bramek, stając się najskuteczniejszym strzelcem w historii klubu. W ten sposób pobił 78-letni rekord Erica Brooka.



Już w swoim pierwszym sezonie na Wyspach sięgnął po mistrzostwo Anglii, zostając przy tym bohaterem drużyny. To on bowiem strzelił gola na wagę tytułu w 94. minucie ostatniego meczu sezonu z QPR. Tego trafienia kibice Manchesteru City nigdy mu nie zapomną.



Aguero zdobył z "Obywatelami" łącznie cztery mistrzostwa Anglii, a także: pięć Pucharów Ligi Angielskiej, jeden Puchar Anglii i trzykrotnie triumfował w meczu o Tarczę Wspólnoty. Raz sięgnął po koronę króla strzelców Premier League.



Napastnik odniósł się do rozstania z klubem, w którym urósł do miana legendy, w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.



- Ogromne uczucie satysfakcji i duma napawały mnie podczas gry dla Manchesteru City przez 10 lat, co nie jest normą wśród profesjonalnych piłkarzy w tych czasach - napisał Aguero.

- Dołączyłem do klubu w 2011 roku w erze przebudowy. Dzięki kierownictwu właścicieli i poświęceniu wielu zawodników zdobyliśmy miejsce wśród największych na świecie. Zadanie utrzymania tej uprzywilejowanej pozycji będzie już należeć do innych. Z mojej strony będą wciąż dawał z siebie wszystko do końca sezonu by wygrać więcej tytułów i przysporzyć więcej radości kibicom. Później rozpocznie się dla mnie nowy etap z nowymi wyzwaniami. Jestem gotowy, by stawić im czoła z taką samą pasją i profesjonalizmem, jakie pozwalały mi dotąd rywalizować na najwyższym poziomie - dodał.





