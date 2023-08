Australijczyk przyszedł do Londynu jednak z bardzo jasnym pomysłem w swojej głowie. Szkoleniowiec od pierwszego dnia swojej pracy miał wprowadzać do drużyny ofensywny styl gry, który będzie podobał się kibicom. Pierwsze mecze pod wodzą Australijczyka dają nadzieję, że faktycznie tak się stanie. Do spotkania w trzeciej kolejce Premier League przeciwko Bournemouth przystępowali z czterema punktami na koncie.