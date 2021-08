Tzolis ma za sobą bardzo udany sezon w ojczyźnie - piłkarz w 46 występach dla ekipy z Salonik zdobył 16 bramek, 10 razy także asystował swoim kolegom z zespołu. Między innymi dzięki jego dobrej postawie PAOK sięgnął po Puchar Grecji oraz wywalczył wicemistrzostwo kraju.

Solidna gra Tzolisa sprawiła także, że 19-latek zadebiutował w październiku ubiegłego roku w reprezentacji narodowej i jak dotychczas osiem razy wystąpił w greckiej kadrze.





Norwich wzmacnia siłę ataku

Nie dziwi więc, że w końcu wzbudził zainteresowanie zespołu z silniejszej ligi. Zakontraktować postanowiło go Norwich City, które ma ambicję za wszelką cenę utrzymać się - jako beniaminek - w angielskiej ekstraklasie.



"Od pierwszej chwili byłem bardzo podekscytowany tym, że tu przyjechałem. (...) Powiedziałem mojemu agentowi, by dopiął sprawę najszybciej, jak tylko może. To bardzo dobry krok dla mnie" - powiedział zawodnik w wywiadzie dla internetowego serwisu "Kanarków".



Tym samym Tzolis dołączył do swojego rodaka, Dimitrisa Giannoulisa, który przed kilkoma tygodniami, po wcześniejszym wypożyczeniu do Norwich, podpisał z angielskim zespołem pełnowymiarowy kontrakt. Giannoulis zresztą był wcześniej - tak jak Tzolis - graczem PAOK FC.



Reklama

Tzolis to kolejny nowy napastnik w zespole

Christos Tzolis to kolejne w ostatnich dniach poważne wzmocnienie Norwich City. We wtorek informowaliśmy, że nowym zawodnikiem "Kanarków" został Amerykanin Josh Sargent, wcześniej związany z Werderem Brema.

Zdjęcie Christos Tzolis sprawdzi się niebawem na angielskich boiskach / SAKIS SAVVIDES/AFP/East News / East News

PaCze