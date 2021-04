Arsenal Londyn zremisował z Fulham FC 1-1 w 32. kolejce Premier League. Arbiter dwukrotnie korzystał z systemu VAR, a gospodarze uratowali remis dopiero w siódmej minucie doliczonego czasu gry!

32. kolejka Anglia - Premier League

2021-04-18 14:30 | Stadion: Emirates Stadium | Arbiter: Craig Pawson Arsenal Londyn Fulham Londyn 1 1 DO PRZERWY 0-0 E. Nketiah 90' J. Maja 59'

Zdecydowanym faworytem tego spotkania pozostawał Arsenal, który raptem trzy dni wcześniej w znakomitym stylu awansował do półfinału Ligi Europy. Goście z kolei w czterech poprzednich potyczkach ligowych nie ugrali choćby punktu. Wszystko to jednak w niedzielne popołudnie - w małych derbach Londynu - okazało się bez znaczenia.



Pierwszą bramkę zdobyli wprawdzie "Kanonierzy", ale cieszyli się z tego powodu tylko przez moment. W 40. minucie strzałem głową umieścił w siatce rywala Dani Ceballos. Abiter dopatrzył się jednak chwilę wcześniej pozycji spalonej i po analizie VAR gola nie uznał.

Po zmianie stron więcej powodów do zadowolenia mieli goście. Do otwarcia wyniku potrzebowali niespełna kwadransa. Dochodziła godzina gry, gdy we własnym polu karnym faulu dopuścił się Gabriel. Sędzia ponownie skorzystał z wideoweryfikacji i podyktował "jedenastkę".



Jej niezawodnym egzekutorem okazał się Josh Maja. Jak się później okazało był to jedyny celny strzał Fulham w tym spotkaniu. I długo wydawało się, że wystarczy do zgarnięcia kompletu punktów.



Edward Nketiah ratuje remis dla Arsenalu

Tymczasem w siódmej minucie doliczonego czasu gry wyrównująca bramkę zdobył Edward Nketiah! Z najbliższej odległości wepchnął piłkę do pustej bramki po nieudanej interwencji Alphonse'a Areoli.



Podopieczni Scotta Parkera nie zrewanżowali się tym samym Arsenalowi za jesienną porażkę 0-3. Nadal pozostają w strefie spadkowej, ale wysłali jasny sygnał, że nie rezygnują z walki o uratowanie miejsca w Premier League.

Arsenal Londyn - Fulham FC 1-1 (0-0)

Bramki: 0-1 Maja (59. karny), 1-1 Nketiah (90+7.)



1 1 Arsenal Londyn Fulham Londyn Areola Olaoluwa Aina Andersen Adarabioyo Robinson De Cordova-Reid Zambo Anguissa Lemina Lookman Maja Cavaleiro Ryan Bellerín Holding Magalhães Xhaka Elneny Saka Martinelli Ceballos Smith Rowe Lacazette SKŁADY Arsenal Londyn Fulham Londyn Mathew Ryan 89′ 89′ Alphonse Areola 68′ 68′ Héctor Bellerín Temitayo Olufisayo Olaoluwa Aina Rob Holding 50′ 50′ Joachim Christian Andersen Gabriel dos Santos Magalhães Oluwatosin Adarabioyo Granit Xhaka Antonee Robinson 68′ 68′ Mohamed Naser Elsayed Elneny 61′ 61′ Bobby De Cordova-Reid Bukayo Saka André-Frank Zambo Anguissa Gabriel Teodoro Martinelli Silva Mario René Junior Lemina Daniel Ceballos Fernández 69′ 69′ Ademola Lookman Emile Smith Rowe 59′ (k.) 59′ (k.) 77′ 77′ Josh Maja 70′ 70′ Alexandre Lacazette 84′ 84′ Ivan Cavaleiro REZERWOWI Bernd Leno Fabricio Martín Agosto Ramírez Alves Soares Cedric 84′ 84′ Joe Bryan Calum Chambers Michael Hector Pablo Marí Villar Denis Odoi 68′ 68′ Thomas Teye Partey Tim Ream Reiss Nelson 77′ 77′ Ruben Loftus-Cheek 70′ 70′ 90′ 90′ Edward Nketiah Josh Onomah 68′ 68′ Nicolas Pépé 69′ 69′ Harrison Reed . Willian Aleksandar Mitrović

STATYSTYKI Arsenal Londyn Fulham Londyn 1 1 Posiadanie piłki 69,4% 30,6% Strzały 15 2 Strzały na bramkę 6 2 Rzuty rożne 11 1 Faule 9 11