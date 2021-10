W ostatnim ligowym spotkaniu Bruce pracował po raz tysięczny w swojej karierze trenera-menadżera. Mecz zakończył się porażką Newcastle United z Tottenham Hotspur, to jednak nie to pojedyncze niepowodzenie było podstawą do jego zwolnienia.

Nowi właściciele klubu z Arabii Saudyjskiej mają wizję stworzenia europejskiej potęgi i chcą zacząć wdrażać ją poprzez zatrudnienie uznanego fachowca. Tymczasowo obowiązki opiekuna pierwszej drużyny będzie pełnił Graeme Jones.

- Dziękuje piłkarzom, sztabowi trenerskiemu, całemu personelowi za ich ciężką pracę. Mam nadzieje, że nowi właściciele będą w stanie wynieść Newcastle na wyżyny, wszyscy tego chcemy, życzę im powodzenia - powiedział Bruce, komentując swoje zwolnienie.

Według medialnych doniesień Bruce za przedterminowe zwolnienie otrzymał odprawę w wysokości ośmiu milionów funtów. Faworytami do objęcia posady trenera "Srok" są Paulo Fonseca, Lucien Favre, Antonio Conte, Roberto Martinez i Steven Gerrard.

